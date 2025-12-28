Либеральная Европа стала общим врагом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом написала французский политолог Ларюэль Марлен в статье для Le Monde.

По словам политолога, в опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США написано о «великом замещении» и о европейской цензуре. Данные нарративы, связанные с потерей Европой былого могущества, пересекаются с тем, о чем уже давно говорит российская сторона, отметила эксперт.

«Хотя американские дискуссии об угасании европейской цивилизации черпают свои истоки из американоцентричных традиций и отсылок, между некоторыми трампистскими течениями и Россией существуют идеологические сходства», — отмечает Ларюэль Марлен.

По ее словам, Россия и США сейчас имеют «общий цивилизационный язык», который основан на «нелиберальных и консервативных ценностях». Также Россия и США стремятся «спасти» Европу и опираются в своем стремлении «на одних и тех же партнеров», а именно на европейских консерваторов.

«Они разделяют одно и то же представление о Европе как о больном члене своего цивилизационного тела, которое необходимо реформировать, даже против его воли, чтобы восстановить его предполагаемое утраченное величие», — написала она.

Но несмотря на то, что «стратегическое видение Европы» у России и США сходится, страны имеют разную позицию по другим вопросам – например, по теме многополярности. И если американский проект предлагает Европе объединиться для победы над Китаем или исламистскими течениями и для сохранения глобального лидерства, то российский проект предлагает «разделить глобальную власть между цивилизационными центрами, уменьшив общую роль Запада», отмечает политолог.

5 декабря 2025 года Белый дом 5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В ней американцы обвинили Европу в цензуре, неконтролируемой миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики подвергли документ критике. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Европы закончилась эпоха «американского мира», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США обратить свое внимание на Россию.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd подчеркнул, что США хочет, чтобы Европа вновь стала «сильной и процветающей», а также отметил, что США не собирается разрушать ЕС.