Зеленский сделал дерзкое заявление перед встречей с Трампом

Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Запад в недостаточной финансовой поддержке Украины перед встречей с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер в 2022-2025 годах десятки раз просил партнеров о поставках вооружений и военной техники.

Первоначально политик требовал противотанковые средства, амуницию, затем аппетиты выросли: ему потребовались танки, корабли, самолеты, дальнобойные ракеты, комплексы ПВО.

«Чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира – Европы и Соединенных Штатов Америки. А это: ПВО – сейчас недостаточно, оружие – сейчас недостаточно», — разъяснил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер вновь попросил денег, пожаловавшись на их дефицит.

СМИ допустили, что Зеленский уже прибыл во Флориду для встречи с Трампом

Ранее украинские СМИ предположили, что Зеленский в ходе встречи с американским лидером может пойти на большие уступки по ключевым вопросам, в частности, по отводу войск из населенных пунктов Донбасса.