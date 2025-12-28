В Китае выступили с обвинением в адрес США

Продажи американских вооружений и военной техники Тайваню приближают конфликт в регионе, заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Пентагоне рассказали, что США планируют направить властям острова различные вооружения на общую сумму в 11 млрд долларов.

Тайваньские СМИ отметили, в свою очередь, что в начале 2026 года США должны поставить на остров последнюю партию танков Abrams M1A2T. Журналисты заметили, что власти также ведут переговоры с Вашингтоном о поставках ЗРК Patriot.

«Такие действия не смогут предотвратить неизбежный провал «независимости Тайваня» и лишь ускорят приближение Тайваньского пролива к опасности военного конфликта», — предупредил дипломат.

По его оценке, действия США в регионе приведут к результатам, противоположным желаемым.

Китай ввел санкции в отношении 20 оборонных компаний США

Официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган сообщил ранее, что Вашингтону следует осознать всю опасность вопроса о продаже оружия Тайваню и прекратить играть с огнем в сферах, которые затрагивают ключевые интересы Китая.