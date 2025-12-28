Украинский депутат Железняк анонсировал новые задержания в партии Зеленского
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал скорую волну новых громких антикоррупционных дел, которые, по его словам, затронут представителей правящей политической партии. Он дал понять, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится к очередным резонансным задержаниям.
По информации, озвученной парламентарием, НАБУ в ближайшее время намерено выдвинуть дополнительные подозрения в коррупционных преступлениях в адрес действующих народных депутатов. Эти заявления прозвучали на фоне информации о том, что трое представителей партии «Слуга народа» уже стали фигурантами аналогичных расследований.
В числе тех, кто оказался в поле зрения антикоррупционных органов, называются Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель — все они связаны с политической командой Владимира Зеленского. Следствие инкриминирует им получение незаконных выгод с использованием служебного положения. При этом, по данным из различных источников, один из приближённых к руководству партии — Юрий Корявченков — уже мог покинуть территорию страны, пытаясь избежать возможных последствий.
Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования
Помимо этого, подозрения были предъявлены и депутату от «Слуги народа» Ольге Савченко, которая приходится двоюродной родственницей Корявченкову. Ранее она привлекла внимание общественности демонстративным появлением в парламенте с аксессуарами премиум-класса стоимостью в несколько тысяч долларов. Интересно, что Савченко как раз и входила в число депутатов, требовавших усилить зависимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от Генерального прокурора, что ранее вызывало острую критику внутри страны.