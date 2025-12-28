Депутат Верховной рады Ярослав Железняк анонсировал скорую волну новых громких антикоррупционных дел, которые, по его словам, затронут представителей правящей политической партии. Он дал понять, что Национальное антикоррупционное бюро Украины готовится к очередным резонансным задержаниям.

По информации, озвученной парламентарием, НАБУ в ближайшее время намерено выдвинуть дополнительные подозрения в коррупционных преступлениях в адрес действующих народных депутатов. Эти заявления прозвучали на фоне информации о том, что трое представителей партии «Слуга народа» уже стали фигурантами аналогичных расследований.

В числе тех, кто оказался в поле зрения антикоррупционных органов, называются Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель — все они связаны с политической командой Владимира Зеленского. Следствие инкриминирует им получение незаконных выгод с использованием служебного положения. При этом, по данным из различных источников, один из приближённых к руководству партии — Юрий Корявченков — уже мог покинуть территорию страны, пытаясь избежать возможных последствий.

Помимо этого, подозрения были предъявлены и депутату от «Слуги народа» Ольге Савченко, которая приходится двоюродной родственницей Корявченкову. Ранее она привлекла внимание общественности демонстративным появлением в парламенте с аксессуарами премиум-класса стоимостью в несколько тысяч долларов. Интересно, что Савченко как раз и входила в число депутатов, требовавших усилить зависимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры от Генерального прокурора, что ранее вызывало острую критику внутри страны.