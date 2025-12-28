СМИ допустили, что Зеленский уже прибыл во Флориду для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, уже прибыл во Флориду, где у него состоится встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В своей публикации журналисты сослались на пост члена делегации Киева, первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. В своих соцсетях он поделился фотографией, на которой можно увидеть самолет с надписью «Трамп» на английском языке. Под снимком он оставил подпись: «Добрый вечер, Флорида!».

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоится в воскресенье, 28 декабря. Как сообщил Белый дом, она запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты. Встреча лидеров двух государств будет посвящена урегулированию конфликта на Украине.

26 декабря Трамп заявил, что ждет Зеленского в США. По словам американского лидера, любое мирное предложение Зеленского по урегулированию конфликта не будет иметь значения без одобрения со стороны Соединенных Штатов.