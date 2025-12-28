Глава МИД Словении, Таня Файон, полагает, что в условиях многополярности, где доминируют Россия, США и Китай, Европа занимает уязвимую позицию. В интервью газете Delo она отметила, что в ЕС опасались расценить конфискацию российских активов как акт объявления войны.

© Московский Комсомолец

Ранее Файон заявляла о необходимости участия как Украины, так и Европы в урегулировании украинского кризиса через переговоры.

В начале месяца в интервью Bloomberg она подчеркнула, что переговорный процесс активно ведётся, выразив признательность администрации США, Дональду Трампу и всем участникам. Файон настаивает на том, что Украина и Европа должны быть неотъемлемой частью этих переговоров.