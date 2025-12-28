«Донбасс будет российским»: на Западе сделали громкое заявление о территориях
Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому пора смириться с тем, что Россия не пойдёт на компромисс по территориальному вопросу Донбасса.
Об этом в интервью телеканалу ntv, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил известный немецкий политолог, профессор Кёльнского университета Томас Егер.
«Владимир Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским», – подчеркнул он, комментируя заявления главаря киевского режима о необходимости территориальных уступок со стороны Москвы.
Егер при этом отметил, что сейчас Зеленский находится в крайне тяжёлой ситуации на фоне отсутствия жизнеспособных предложений по урегулированию конфликта.
Раскрыта позиция Путина по Донбассу
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что у Зеленского нет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта на Украине.