Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому пора смириться с тем, что Россия не пойдёт на компромисс по территориальному вопросу Донбасса.

Об этом в интервью телеканалу ntv, выдержки из которого приводит РИА Новости, заявил известный немецкий политолог, профессор Кёльнского университета Томас Егер.

«Владимир Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским», – подчеркнул он, комментируя заявления главаря киевского режима о необходимости территориальных уступок со стороны Москвы.

Егер при этом отметил, что сейчас Зеленский находится в крайне тяжёлой ситуации на фоне отсутствия жизнеспособных предложений по урегулированию конфликта.

«Складывается та ситуация, о которой Трамп говорил на встрече с Зеленским ещё в феврале в Белом доме – что у Киева нет карт. Поэтому Зеленский должен быть готовым к тому, что давление на него будет огромным», – резюмировал немецкий политолог.

