Журналисты дали оценку последствиям американской помощи Украине. Об этом написал журнал Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что отправка оружия на Украину опустошили США.

«Поставки в Вооруженные силы Украины привели к серьезному истощению запасов в Соединенных Штатах», — подчеркивается в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп прошелся по своему предшественнику Джо Байдену за крупные расходы на помощь Украине. До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс резко высказался о предоставлении американской помощи Украине. По его словам, судьба пожилых американцев важнее Украины.