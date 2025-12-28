Зеленский согласен на огромные уступки по мирному плану

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, согласился на куда большие уступки в мирных переговорах, чем озвучивает публично. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным СМИ, план из 20 пунктов, представленный Зеленским, не является согласованным с Вашингтоном документом, а отражает лишь позицию Киева по параметрам договорённостей.

«В связи с этим уже возникла версия, что в реальности Зеленский согласился пойти на куда большие уступки, чем он это говорит публично. В том числе, и по ключевому вопросу территорий (вывод войск из Донецкой области)», — пишет издание. При этом прямых доказательств этой версии пока нет.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, запланированы переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, после которых ситуация может проясниться.