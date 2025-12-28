В ряде районов Киева произошёл блэкаут, нет воды и отопления

В ряде районов Киева зафиксированы перебои с электроснабжением, а также отсутствие водоснабжения и отопления.

Как утверждает ТАСС со ссылкой на очевидцев, речь идёт об Оболонском районе, а также о микрорайоне Шулявка, который территориально относится к Шевченковскому и Соломенскому районам украинской столицы.

Минэнерго Украины: в Киеве, Киевской и Черниговской областях пропал свет

Кроме того, на отключение света и отопления также указали жители Деснянского района Киева.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба ранее сообщил, что в Киеве более 40% домов остались без отопления и электричества. Кроме того, без тепла осталась часть Обуховского района Киевской области.

Несколько дней назад часть Одессы также осталась без света из-за аварии.