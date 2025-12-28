Мэр Нью-Йорка Адамс после снегопада призвал горожан "делать детей"

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обратился к жителям мегаполиса с просьбой не выходить из дома в воскресенье и использовать время для повышения демографических показателей.

© Российская Газета

Как передает телеканал ABC, в пятницу в городе выпало рекордное количество осадков.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила режим чрезвычайного положения в ряде округов, где высота снежного покрова достигла 25 сантиметров.

В самом же Нью-Йорке зафиксировано более 15 сантиметров снега.

"Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка", - заявил Адамс в эфире телеканала.

Он не стал уточнять, чем занимался в выходной, но призвал всех "наслаждаться погодой".

Напомним, из-за снегопада в США задержали и отменили более 10 тысяч рейсов.