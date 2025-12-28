Стало известно о полученном Зеленским в неподходящий момент ударе

Проведенные накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом обыски в здании Верховной Рады стали новым ударом по Владимиру Зеленскому, который еще не оправился от последствий коррупционного скандала в энергетическом секторе. Об этом пишет британская газета The Telegraph, указывая, что это может подорвать легитимность украинского лидера в критический момент, когда он рассчитывает заручиться поддержкой Вашингтона.

Как сообщается, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели операцию, в ходе которой разоблачили группу депутатов, подозреваемых в получении выгоды за голосование в парламенте. По информации издания «Зеркало недели», среди получивших подозрение могут быть приближенные к Зеленскому лица, в частности бывший первый помощник президента Сергей Шефир и депутат Юрий Кисель.

Сам Зеленский должен встретиться с Трампом в воскресенье во Флориде. Накануне американский лидер высоко оценил шансы на достижение договоренностей, но одновременно дал понять, что любые предложения Киева по урегулированию без его одобрения не имеют значения. Новый виток коррупционного скандала, как отмечают наблюдатели, ослабляет переговорные позиции украинской стороны и создает для Зеленского дополнительные политические риски на фоне сложных переговоров о будущем Украины.