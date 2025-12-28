Туск заявил, что ключевым вопросом мирных переговоров являются гарантии для Киева

RT на русском

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что гарантии безопасности для Украины имеют «решающее значение» и должны быть «конкретными и надёжными».

Туск назвал ключевые вопросы для мирных переговоров по Украине
«Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надёжными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу», — написал он в соцсети X.

В Axios ранее писали, что США предложили Украине 15-летнее соглашение по гарантиям безопасности.

The Washington Post между тем предостерегла США от гарантий безопасности Украине по модели НАТО.