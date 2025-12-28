На Украине допустили отказ Трампа от встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может отказаться от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за нового коррупционного скандала, который разразился на Украине. Об этом в эфире своего Леонида Кучмы Олег Соскин.

© Lenta.ru

«Ему надо возвращаться [на Украину] или нет? Вот вопрос. Ну, сейчас Трамп ему может объяснит, а может Трамп вообще откажется с ним встречаться», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за того, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутатов Верховной рады. Кроме того, положение украинского лидера осложняется и провалом на фронте.

Ранее стало известно, что НАБУ после обысков предъявило обвинения трем депутатам партии «Слуга народа».