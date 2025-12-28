Глава МИД Словении считает, что Европа слаба в многополярном мире

Европа играет слабую роль в многополярном мире, в котором большое влияние имеют Россия, США и Китай. Такое мнение выразила глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

"Преобладает отчетливо многополярный мир конкурентных отношений, транзакционных отношений, где геополитика разворачивается по оси Вашингтон-Пекин-Москва. Европа в этом контексте крайне слаба не только политически, но и экономически и технологически", - отметила глава словенской дипломатии.

Файон также подчеркнула, что в новой американской стратегии национальной безопасности "нет ничего нового, но отношение к Европе, которой отведено менее десятой части документа, очевидно". В связи с этим глава МИД Словении выделила необходимость самостоятельной заботы ЕС о собственной безопасности, в том числе в экономическом аспекте.

В опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.