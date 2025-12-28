В Польше придумали, как спастись от «российской угрозы»

Польша хочет построить сеть бункеров, чтобы защитить население от предполагаемой «угрозы» со стороны России. Об этом сообщает издание Financial Times.

© Газета.Ru

По информации СМИ, с 2026 года польские власти обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий, чтобы модернизировать систему гражданской обороны.

Также Польша дополнительно хочет выделить € 3,8 млрд на строительство убежищ. А в декабре мэр Варшавы Рафал Тшасковский объявил о проекте, который позволит превратить метро польской столицы в убежище, рассчитанное на 100 тысяч человек. Проект позволит обеспечить их раскладушками, питьевой водой и одеялами.

FT пишет, что большинство убежищ в стране были построены еще при социализме, сейчас они находятся в удручающем состоянии. Лишь около тысячи польских убежищ признали пригодными, они позволят защитить не более 3% населения страны. Для сравнения в Финляндии убежища могут обезопасить минимум 80% населения. И теперь Польша собирается использовать финский опыт, отмечает FT.

Также замглавы польского минобороны Цезари Томчик рассказал газете The Guardian, что на создание антидроновой системы Польше потребуется 24 месяца. А первые возможности «антидроновой стены» на восточной границе Польши будут доступны через шесть месяцев или же раньше. Также в Польше разработали «невидимый щит» для борьбы с беспилотниками.

Помимо противобеспилотной системы, Польша укрепляет сухопутные границы с Белорусские и российской Калининградской областью.