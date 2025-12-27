Пезешкиан: Иран ведет тотальную войну с США, Израилем и ЕС

Иран находится в состоянии «тотальной войны» с США, Израилем и европейскими странами. Такое мнение выразил иранский президент Масуд Пезешкиан в интервью интернет-ресурсу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«На мой взгляд, мы находимся в состоянии тотальной войны с США, Израилем и Европой», - заявил президент.

Пезешкиан добавил, что США, Израиль и ЕС не хотят, чтобы Исламская Республика Иран «стояла на ногах». Поэтому они пытаются окружить страну. И оказывают давление на республику во всех сферах - от культуры до политики, от безопасности до торговли.

Ранее сообщалось, как президент России Владимир Путин и президент Исламской Республики Иран провели встречу на полях форума, посвященного Международному году мира и доверия, проходящего в Ашхабаде. На встрече с президентом Ирана Путин заявил, что Москва и Тегеран работают в плотном контакте по вопросу иранской ядерной программы на площадке ООН. Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку на мировой арене и заявил, что настроен на реализацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.