Президент Финляндии Стубб сделал новое заявление об Украине

Московский Комсомолец

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры координируют усилия по мирному урегулированию на Украине на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

© Global Look Press
«Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — написал Стубб в соцсети X.

Встреча Трампа и Зеленского состоится в резиденции американского президента во Флориде в воскресенье.

Премьер Канады Марк Карни ранее объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,83 миллиарда долларов США.