Президент Финляндии Стубб сделал новое заявление об Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские лидеры координируют усилия по мирному урегулированию на Украине на фоне предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Провели хороший разговор с европейскими лидерами в преддверии завтрашней встречи Зеленского с президентом Трампом. Вместе работаем над справедливым и прочным мирным соглашением», — написал Стубб в соцсети X.

Встреча Трампа и Зеленского состоится в резиденции американского президента во Флориде в воскресенье.

Путин заявил о "сведении к нулю" интереса России к выводу ВСУ из Донбасса

Премьер Канады Марк Карни ранее объявил о выделении Украине дополнительной финансовой помощи в размере 1,83 миллиарда долларов США.