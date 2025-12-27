Премьер Канады Карни обратился к Зеленскому

Премьер Канады Карни заявил Зеленскому, что условия урегулирования созрели
Премьер Канады Марк Карни заявил Владимиру Зеленскому, что условия для урегулирования на Украине созрели.
По его мнению, наступил «критический момент», и теперь всё зависит от «желания России». На эти слова Зеленский коротко кивнул.
Сам Зеленский, в свою очередь, заявил о стремлении к миру и призвал Карни продолжать оказывать давление на Россию. В воскресенье, 29 декабря, Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом во Флориде.