На Украине начинается очередной коррупционный скандал, связанный со средствами, предоставляемыми Киеву Европой. На это указал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Пока [президент Украины] Владимир Зеленский направляется во Флориду на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, на Украине разгорается новый масштабный коррупционный скандал, в который вовлечен весь режим!» — написал Филиппо, отметив, что речь идет о деньгах Европы.

В связи с этим он заявил о необходимости прекратить спонсирование Украины, а также «войны и коррупции».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины выехало в правительственный квартал в Киеве, где также расположен офис Зеленского.