Жители Одессы перекрыли улицу

Группа одесситов перекрыла улицу в городе из-за отключений электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав видеозаписи с места событий.

Аналогичный протест жители Одессы устраивали 18 декабря.

В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением.

Многочисленные взрывы прогремели здесь 12 декабря, в результате чего в Одессе и регионе частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов.