В Тбилиси началась акция протеста

Очередная акция протеста против действующей власти началась в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Манифестанты собрались у здания концертного зала на проспекте Меликишвили и начали шествие по проспекту Руставели. Они идут к зданию грузинского парламента.

В руках у демонстрантов флаги Грузии и ЕС, звучат антиправительственные лозунги.

Премьер Грузии обратился к ЕС

Организаторы получили разрешение на акцию в МВД. При этом участникам митинга разрешили идти только по тротуарам и подземным переходам.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требования Совета Европы к Грузии «постыдными двойными стандартами».