В Тбилиси началась акция протеста
Очередная акция протеста против действующей власти началась в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Манифестанты собрались у здания концертного зала на проспекте Меликишвили и начали шествие по проспекту Руставели. Они идут к зданию грузинского парламента.
В руках у демонстрантов флаги Грузии и ЕС, звучат антиправительственные лозунги.
Организаторы получили разрешение на акцию в МВД. При этом участникам митинга разрешили идти только по тротуарам и подземным переходам.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал требования Совета Европы к Грузии «постыдными двойными стандартами».