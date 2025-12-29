Еще один депутат из партии Зеленского получил предписание о коррупции

По информации украинского издания «Зеркало недели», Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в коррупционных деяниях ещё одному народному депутату от фракции «Слуга народа».

Михаил Лаба стал пятым членом парламента, фигурирующим в так называемом «деле о конвертах».

До этого в аналогичных коррупционных схемах были заподозрены депутаты Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский и Юрий Кисель. Как сообщалось, именно в офисе Киселя участники нелегальной схемы получали незаконные денежные выплаты.

По сообщениям местных средств массовой информации, ещё один фигурант, Юрий Корявченков, покинул территорию Украины.