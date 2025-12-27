Зеленский обнародовал 5 пунктов для переговоров с Трампом

Украинская делегация на встрече с американцами 27 декабря намерена обсудить пять пунктов, касающихся урегулирования конфликта. Об этом в интервью журналистам заявил Владимир Зеленский, передает РБК.

Первые три пункта — это гарантии безопасности Киеву со стороны США и ЕС, а также «военная составляющая».

Еще один пункт затрагивает план восстановления, «в котором будет еще много разных документов».

«И пятое, что мы хотим обсудить с президентом США Дональдом Трампом — это план последовательных действий», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев предлагает действовать пошагово, чтобы «мирный план действительно работал».

Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Зеленский отметил, что после обсуждения всех пунктов Вашингтон представит результаты переговоров России.

Ранее немецкое издание Bild предрекло, что встреча Зеленского и Трампа закончится безрезультатно.