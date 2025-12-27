Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал журналистам, что обсудит с главами государств и правительства стран Евросоюза перспективы достижения мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне западные массмедиа заявили, что разговор Владимира Зеленского и европейских лидеров в субботу, 27 декабря, пройдет без участия президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я буду обсуждать перспективы мира с лидерами таких стран, как Украина, Германия, Франция, Великобритания, Италия, и ЕС», — пояснил Туск.

Ранее украинский лидер сообщил, что вылетает в США, на встречу с Трампом. Он добавил, что по дороге сделает остановку в Канаде, где проведет очные переговоры с властями страны и телефонные — с европейскими политиками.