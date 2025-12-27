Politico присудило антинаграды 2025 года Трампу, фон дер Ляйен и Саркози

Издание Politico опубликовало ежегодный антирейтинг политиков, присудив премию Backhanded Awards за самые неловкие и противоречивые политические решения года. В числе «лауреатов» оказались президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и экс-президент Франции Николя Саркози.

© Global look

По версии Politico, Трамп отличился в использовании искусственного интеллекта. В статье отмечается его активное распространение неудачных и провокационных ИИ-видео, включая дипфейки с участием политических оппонентов и самого американского лидера.

Глава Еврокомиссии была удостоена антипремии «Ну хотя бы попыталась» — за безуспешную попытку смягчить тарифную политику Вашингтона. Как пишут авторы статьи, переговоры с Трампом не помогли избежать высоких пошлин США на товары из ЕС.

Саркози получил антипремию «За тюремную стойкость». Издание иронично отметило, что после 20 дней заключения он выпустил 216-страничный дневник о жизни в тюрьме.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони в поздравлении с рождественскими праздниками заявила, что 2026 год будет гораздо хуже нынешнего.