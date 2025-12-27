Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО

Масштабная атака ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины вызвала шок на восточном фланге НАТО. Об этом пишет Politico.
В субботу утром, 27 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.
«Российские удары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи. Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — отметили журналисты.
Ранее украинский лидер сообщил, что страну атаковали с помощью почти 500 дронов. Кроме того, в атаке были задействованы 40 ракет.
«На эту активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие наши партнеры имеют эту возможность. Главное — воспользоваться», — подчеркнул Зеленский.
Также украинский лидер потребовал от партнеров увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним.