Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО

Масштабная атака ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины вызвала шок на восточном фланге НАТО. Об этом пишет Politico.

В субботу утром, 27 декабря, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

«Российские удары вызвали шок на восточном фланге НАТО всего за день до встречи. Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения пересмотренного мирного предложения», — отметили журналисты.

Ранее украинский лидер сообщил, что страну атаковали с помощью почти 500 дронов. Кроме того, в атаке были задействованы 40 ракет.

Беспилотники атаковали Москву

«На эту активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие наши партнеры имеют эту возможность. Главное — воспользоваться», — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер потребовал от партнеров увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним.