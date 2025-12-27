Соединённым Штатам не следует предоставлять Украине гарантии безопасности, аналогичные Пятой статье НАТО о коллективной обороне. Такой шаг может привести Вашингтон к прямому военному конфликту с Россией.

© Global look

Как пишет The Washington Post, если бы США действительно намеревались разместить свои войска на Украине, они сделали бы это уже давно.

В издании отмечают, что исторически Вашингтон без колебаний разворачивал силы за рубежом, когда считал это необходимым, и без формальных гарантий.

В материале также подчёркивается, что сторонники идеи гарантий по модели Пятой статьи считают риск ядерной эскалации сдерживающим фактором.

Однако, по оценке авторов, Москва показала готовность нести куда более высокие издержки и риски, чем Вашингтон.

Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Авторы публикации указывают, что США следует отказаться от таких обязательств. В противном случае, если Вашингтон не сможет защитить Украину, это нанесёт серьёзный удар по его международному авторитету.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Вашингтон предложил Киеву 15-летнее соглашение по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта.

Также сообщалось, что США и Украина согласовали большинство пунктов совместного плана по урегулированию.