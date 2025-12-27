Владимир Зеленский рассказал журналистам, что совершит промежуточную остановку в Канаде по пути в США. Об этом пишет РБК.

Украинский лидер отметил, что во время пребывания в Канаде намеревается встретиться с премьер-министром страны Марком Карни.

«Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни», — уточнил Зеленский.

По его словам, также до встречи с президентом США Дональдом Трампом во Флориде он планирует провести телефонный разговор с европейскими лидерами.

Планируется обмен деталями тех документов, о которых Зеленский будет говорить с Трампом, пояснили журналисты.

Встреча Зеленского и Трампа состоится в воскресенье, 28 декабря, во Флориде. Стороны обсудят процесс мирного урегулирования кризиса на Украине.