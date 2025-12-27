В посте Еврокомиссии о разъеме USB-C увидели нацистский девиз

Еврокомиссия (ЕК) разместила в соцсетях официальный пост о едином стандартном разъеме USB-C. Комментаторы заметили, что сообщение содержит аллюзию на известный лозунг нацистской Германии.

В сообщении ЕК сказано, что в ближайшие три года для всех телефонов, наушников и другой техники в ЕС будет введен единый стандартный разъем USB-C.

«Один порт, один кабель, одна Европа. В эти праздники откройте для себя возможности единого устройства USB-C», — говорится в сообщении.

При этом первое предложение перекликается с известным лозунгом нацистской Германии: «Один народ, один рейх, один фюрер».

Совпадение девизов ЕС и нацистов сразу же заметили комментаторы.

Ein volk, ein Reich, ein… charger cable? (Один народ, один рейх… один зарядный кабель?) — написал один из пользователей.

К 2028 году вся техника на рынке ЕС должна иметь USB-C кабель. Данный закон распространяется на ноутбуки, консоли, мониторы, роутеры, беспроводные зарядки, сетевые устройства и т.д.