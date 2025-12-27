Треть немцев ждет внезапного правительственного кризиса

В Германии почти 40% жителей считают, что правительство Фридриха Мерца не доработает до конца срока, истекающего в начале 2029 года. Такие результаты показал опрос YouGov, сообщает РИА Новости.

37% опрошенных назвали «очень маловероятным» шанс на то, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ продержится у власти до следующих выборов.

Однако большинство (53% респондентов) считает, что правительство Мерца сможет доработать до конца срока.

Еще 9% немцев не знали что ответить, либо отказались от ответа.

Сомнение в том, что коалиция сохранится, сильнее выражено на востоке страны, в землях бывшей ГДР. Там в досрочный распад коалиции верят 42% жителей. В западных землях так думают лишь 36%.

Опрос проводился 17-19 декабря, участвовали 1010 человек.

На этой неделе сообщалось, что немецкие социологи фиксируют рекордно низкий уровень удовлетворенности работой Фридриха Мерца.