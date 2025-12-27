СМИ раскрыли, что произойдет с Зеленским в США

Очередная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не приведет к значимым изменениям, рассказал эксперт по безопасности Петер Нойман. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Накануне украинский лидер сделал ряд громких заявлений. Он отметил, в частности, что надеется на успех встречи с главой США.

«Для Трампа Украина — это досадная преграда на пути к нормализации отношений с Россией, что является основной геополитической целью Трампа», — пояснил эксперт.

По его мнению, президент США не воспринимает Зеленского как равного себе.

Ранее во Флориде прошли консультации американской и украинской делегаций. Также состоялись встречи российских и американских переговорщиков.