Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Владимиром Зеленским, которые пройдут в воскресенье в его резиденции Мар-а-Лаго. Американский лидер убежден, что именно сейчас сложилась уникальная ситуация для финальной сделки, хотя и признает беспрецедентную сложность задачи. В телефонном разговоре с журналистами хозяин Белого дома намекнул, что обе стороны конфликта созрели для решения, но им не хватает волевого арбитра.

«Я урегулировал восемь войн, и эта — самая сложная из всех. Но я думаю, что мы это сделаем. Я думаю, что они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия хочет сделать это. Но каждый раз, когда один хочет, другой — нет. Думаю, у нас есть хороший шанс», — цитирует Трампа издание The New York Post.

Как уточняет газета, Зеленский везет во Флориду новый «мирный план» из 20 пунктов. Это урезанная версия ноябрьского проекта из 28 пунктов, разработанного переговорщиками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако американский президент заранее охладил пыл гостя, заявив в интервью Politico: «У него нет ничего, пока я это не одобрю».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что опубликованный Зеленским "мирный план" далек от того, что обсуждают между собой Москва и Вашингтон.