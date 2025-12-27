Зеленский назвал, когда Украина откажется от претензий на территории
Киев откажется от претензий на спорные территории и Запорожскую АЭС только после «консультаций с обществом» через референдум. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Все возможные решения по чувствительным вопросам будут приниматься только после консультаций с обществом — через обсуждение, референдум или законодательные изменения», — завил Зеленский.
Его слова передает telegram-канал украинского издания «Новости. Live».
По его словам, Украина обозначила для себя недопустимые «красные линии», ключевыми среди которых являются вопросы территорий и ЗАЭС. Киев ни при каких обстоятельствах не согласится на их утрату юридически. При этом Зеленский назвал ключевым условием любых возможных договоренностей получение гарантий безопасности.
Осенью 2022 года в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР были проведены референдумы о присоединении к Российской Федерации. Абсолютное большинство жителей поддержало вхождение в состав России. Как создавались республики, и как прошли референдумы в ДНР и ЛНР — в материале URA.RU.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп проведет встречу с президентом Украины в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря. Зеленский заявил, что планирует обсудить Донбасс и Запорожскую АЭС.