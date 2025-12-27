Зеленский отверг ключевой пункт мирной сделки

Проведение выборов на Украине в текущих условиях невозможно, заявил журналистам Владимир Зеленский. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Украинский лидер заметил, что все чувствительные вопросы, касающиеся территории, в будущем должны быть решены народом Украины через обсуждения и референдумы.

«[Сейчас] проведение выборов или референдума невозможно», — отметил Зеленский.

Раньше сообщалось, что США и Россия неоднократно требовали провести выборы на Украине. Киев отказывался выполнить требования держав под предлогом военного положения.

Зеленский назвал "красные линии" перед вылетом к Трампу

Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп выступил с мирным планом по урегулированию ситуации на Украине.

Инициатива включала в себя 28 пунктов, в том числе, требование о проведении в республике президентских выборов.

Зеленский и ряд чиновников его администрации в первые недели после появления проекта не исключили проведение выборов. Вместе с тем, они выставили ряд условий — стороннее финансирование, обеспечение безопасности, прекращение огня.