Еврокомиссия опубликовала пост в нацистском стиле

Еврокомиссия опубликовала в соцсети X сообщение о введении единого стандарта зарядки для устройств. Формулировка, напоминающая известный нацистский девиз, вызвала резонанс и бурную реакцию пользователей.

В публикации ЕК использовала фразу «Один порт, один кабель, одна Европа», после чего комментаторы увидели в ней отсылку к нацистскому лозунгу. Обсуждение быстро набрало обороты.

«Один народ, одна империя, один кабель», — написали пользователи в комментариях.

Другие отметили: «Ручки-то помнят» и «Этот пост писал немец?».

Ранее в Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов.