Еврокомиссия опубликовала пост в нацистском стиле

Еврокомиссия опубликовала пост о зарядках в нацистском стиле
Еврокомиссия опубликовала в соцсети X сообщение о введении единого стандарта зарядки для устройств. Формулировка, напоминающая известный нацистский девиз, вызвала резонанс и бурную реакцию пользователей.
В публикации ЕК использовала фразу «Один порт, один кабель, одна Европа», после чего комментаторы увидели в ней отсылку к нацистскому лозунгу. Обсуждение быстро набрало обороты.
«Один народ, одна империя, один кабель», — написали пользователи в комментариях.
Другие отметили: «Ручки-то помнят» и «Этот пост писал немец?».
Ранее в Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов.