Друг Зеленского "Юзик" успел сбежать из Украины перед обыском НАБУ

Близкий друг Владимира Зеленского, депутат Верховной рады и бывший актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков, более известный в народе как «Юзик», успел покинуть территорию Украины перед тем, как детективы НАБУ пришли с обыском в парламент, сообщает издание "Зеркало недели". Поэтому оперативники не смогли предъявить ему подозрение, в отличие от трех других депутатов.

«Как сообщили источники, Юрий Корявченков, известный также по временам участия в "Квартале 95" как Юзик, успел выехать с Украины», — говорится в публикации.

Украинские журналисты добавили, что подозрения по статье о получении неправомерной выгоды уже вручены нардепам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю. По версии следствия, народные избранники систематически получали увесистые конверты с валютой за «правильные» голосования в Верховной Раде. При этом "кассовое окно" для раздачи черного нала функционировало как раз в офисе Юрия Киселя, где проводился обыск.

НАБУ и САП ранее официально заявили о разоблачении преступной организации внутри украинского парламента.