Интерпол по запросу Франции объявил в розыск экс-премьера Молдавии Филата

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат объявлен в международный розыск Интерполом по запросу Франции, передает РИА «Новости».

Представитель полиции Молдавии Диана Фетко, , уточнила, что уведомление пришло из Центрального бюро Интерпола в Париже, и целью розыска является арест экс-премьера.

Французский суд ранее приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в 100 тыс. евро за отмывание денег. Власти Франции считают, что Филат приобрел виллу во Франции на средства, полученные в результате коррупционных действий и отмывания крупных сумм денег через племянницу.

По словам Филата, «это решение является политически мотивированным», и он намерен его опротестовать. Сам он заявляет, что предъявленные ему обвинения не имеют под собой реальных оснований.

Напомним, что в 2016 году суд в Молдавии уже приговорил Филата к девяти годам заключения за пассивную коррупцию и злоупотребление влиянием в деле о хищениях из Banca de Economii. В декабре 2019 года его освободили досрочно по решению молдавского суда.

При обыске в доме экс-премьера Молдавии Владимира Филата были найдены документы под грифом «секретно».

Его также подозревали в коррупции и причастности к выводу денежных средств из банковско-финансовой системы страны.