Представитель Эстонии Карл-Герхард Лилле проводит масштабную кампанию в Конгрессе США, стремится настроить против России влиятельных законодателей, убедить их принимать антироссийские акты, пишет обозреватель Адам Селла в статье для The New York Times.

33-летний Лилле вырос в американизированной среде в Раквере, небольшом эстонском городке на полпути между столицей Таллином и российской границей. Его семья ездила на автомобилях Ford, каждое Рождество смотрела все пять фильмов «Крепкий орешек».

По словам автора статьи, эстонец с помощью конфет, костюма с американским флагом и шутки из фильма «Крепкий орешек» заводит друзей в Конгрессе, несмотря на негативные изменения в отношении администрации Дональда Трампа к Европе в целом.

При общении Лилле использует фразы «эстонцы обожают наглядно демонстрировать свою любовь к Америке», «вы когда-нибудь слышали об эстонской рождественской традиции смотреть все пять фильмов «Крепкий орешек»?».

Обозреватель отметил, что в отличие от некоторых своих европейских коллег, эстонец преуспевает. За время своего пребывания в Вашингтоне он помог привлечь более 70 представителей и около дюжины сенаторов к пробалтийской фракции.

В ходе своей кампании Лилле добился того, что глава США подписал два важных положения о безопасности Прибалтики в рамках ежегодного законопроекта об оборонной политике, констатировал Селла.

По его данным, инициатива по безопасности Прибалтики — многомиллионная программа, которая поддерживает оборону Эстонии, Латвии и Литвы от России — и требование о регулярном размещении не менее 76 тыс. американских военнослужащих в Европе особенно важны для Эстонии.

Таким образом, резюмировал автор статьи, за улыбками и шутками эстонской делегации в США скрывается прагматичный расчет, стремление любыми методами, в том числе, и грязными, обзавестись гарантиями на случай противостояния с Россией.