Зеленский назвал "красные линии" перед вылетом к Трампу

Владимир Зеленский перед вылетом в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая пройдет в воскресенье, заявил журналистам, что у Киева есть "четкие "красные линии".

"В первую очередь это территории и Запорожская АЭС", - отметил он, добавив, что Украина также не будет юридически признавать российскую юрисдикцию над территориями.

"Все возможные решения по чувствительным вопросам будут приняты только после консультаций с обществом", - также сказал Зеленский, добавив, что речь будет идти об обсуждении этих вопросов на референдуме или путем принятия законодательных изменений.

Зеленский обратился к США с призывом после ночного удара России

Вопрос о гарантиях безопасности глава киевского режима также назвал ключевым.

"Без них какие-либо компромиссы невозможны", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что при сохранении боевых действий, особенно ударов с воздуха, провести выборы или референдум будет невозможно.

Зеленский добавил, что перед визитом в США сделает остановку в Канаде и встретится с премьером Марком Карни, а также проведет телефонный разговор с европейцами.