Зеленский сделает одну остановку по пути к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский сделает остановку в Канаде для встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.
По его словам, состоятся онлайн-переговоры с европейскими лидерами. Планируется обмен деталями тех документов, о которых Зеленский будет говорить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Встреча Зеленского и Трампа состоится 28 декабря. Украинский лидер ранее заявил, что мирный план по Украине готов на 90 процентов, он станет предметом обсуждения на воскресных переговорах.