Зеленский изменился ради одного человека

Владимир Зеленский сменил свой стиль одежды в этом году по инициативе своей жены Елены, рассказал в беседе с журналистами чешского портала iRozhlas украинский дизайнер Виктор Анисимов.

По его словам, Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами, его одежда в стиле хаки сильно выделялась на фоне стильных пиджаков европейских и американских высокопоставленных лиц.

Дизайнер заметил, что супруга Зеленского оказывала давление на политика, стремилась заставить его изменить стиль.

Первые перемены, заметил Анисимов, стали заметны до скандальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в феврале 2025 года.