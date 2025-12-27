Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о беременности
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила в пятницу, что беременна вторым ребенком.
"Мой муж и я рады росту нашей семьи и не можем дождаться, когда наш сын станет старшим братом," - написала Ливитт, самый молодой пресс-секретарь Белого дома в истории, в соцсетях.
Ее сыну, Николасу "Нико" Роберту Риччио, чуть больше года, и он часто появляется в зале пресс-брифингов во время специальных мероприятий.
Представитель администрации сообщил Fox News, что Ливитт останется на своем посту, и это станет первым случаем в истории, когда пресс-секретарь Белого дома ожидает ребенка.
В пятницу Ливитт поблагодарила администрацию Трампа за поддержку ее как матери на протяжении всей работы пресс-секретарем.
"Я чрезвычайно благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлс за их поддержку и за создание семейной атмосферы в Белом доме. 2026 год будет отличным, и я так рада стать мамой девочки!" - написала она в соцсетях.