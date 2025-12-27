Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила о беременности

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила в пятницу, что беременна вторым ребенком.

"Мой муж и я рады росту нашей семьи и не можем дождаться, когда наш сын станет старшим братом," - написала Ливитт, самый молодой пресс-секретарь Белого дома в истории, в соцсетях.

Ее сыну, Николасу "Нико" Роберту Риччио, чуть больше года, и он часто появляется в зале пресс-брифингов во время специальных мероприятий.

Представитель администрации сообщил Fox News, что Ливитт останется на своем посту, и это станет первым случаем в истории, когда пресс-секретарь Белого дома ожидает ребенка.

В пятницу Ливитт поблагодарила администрацию Трампа за поддержку ее как матери на протяжении всей работы пресс-секретарем.