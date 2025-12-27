CNN: лидеров Европы не будет на встрече Трампа и Зеленского

Европейские лидеры, как ожидается, не примут участие во встрече американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая состоится во Флориде 28 декабря.

© Global look

Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников.

«По словам американских и европейских чиновников, встреча, как ожидается, не будет включать в себя европейских лидеров», — говорится в материале

Ранее Белый дом сообщил, что встреча президента США и Зеленского состоится во Флориде в воскресенье, 28 декабря, в 23:00 мск.

В Daily Express писали, что глава американской администрации сделал предупреждение Зеленскому перед их встречей.

Издание The Hill между тем отмечало, что Трамп охладил оптимизм Зеленского относительно мирного плана из 20 пунктов.