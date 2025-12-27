Трамп потребовал раскрыть все имена в списке Эпштейна

Министерство юстиции США должно опубликовать все имена из списка Эпштейна», и заняться другими, более неотложными делами. Об этом в Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

© Global look

В среду минюст объявил, что федеральная прокуратура Манхэттена обнаружила более миллиона дополнительных документов, «потенциально связанных с делом Джеффри Эпштейна». Изучение их может занять «ещё несколько недель».

Поздно вечером в пятницу Трамп прокомментировал эту новость. Он написал, что найден «ещё 1 000 000 страниц об Эпштейне», и министерство юстиции «вынуждено тратить всё своё время на этот обман, вдохновлённый демократами».

По словам Трампа именно демократы «работали с Эпштейном», а не республиканцы.

«Опубликуйте все их имена, скомпрометируйте их (embarrass them) и вернитесь к помощи нашей стране», — написал президент США.

В прошлом месяце Трамп заявил, что республиканцы должны проголосовать за закон о прозрачности файлов Эпштейна, который предусматривал их публикацию. По его словам, «пора отказаться от этой демократической мистификации».