Зеленский потребовал от Трампа немедленного вмешательства после ночного удара

Владимир Зеленский опубликовал заявление после ночного удара ВС РФ. По его словам, по энергетическим объектам на Украине ударили почти 500 беспилотников, а также 40 ракет, в том числе "кинжалы".

© Global look

Он обвинил Россию в том, что вместо ответа на мирные предложения заговорили "кинжалы и шахеды".

Зеленский призвал США и Европу увеличить давление на Россию.

"На эту... активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие наши партнеры имеют эту возможность. Главное – воспользоваться", - написал Зеленский в Телеграм-канале.

Кроме этого он потребовал увеличить снабжение ПВО Украины, добавив, что будет говорить об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом Соединенных Штатов.

Ранее председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Зеленский обнародовал свой вариант "мирного плана" с неприемлимыми для России пунктами специально, чтобы затянуть время, так как на самом деле он не заинтересован в урегулировании.