Зеленский обратился к США с призывом после ночного удара России

Владимир Зеленский рассказал, что ночью Украина подверглась масштабной атаке, пострадали объекты энергетического комплекса, пишет «Лента.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования.

Целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

По оценке украинского лидера, страну атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в атаке были задействованы 40 ракет.

«В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас идет ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях — спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоя воздушной тревоги», — уточнил Зеленский.

Политик обвинил Россию в том, что вместо ответа на мирные предложения заговорили «кинжалы и шахеды».

«На эту активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие наши партнеры имеют эту возможность. Главное — воспользоваться», — подчеркнул Зеленский.

Также украинский лидер потребовал от партнеров увеличить поставки комплексов ПВО и ракет к ним.