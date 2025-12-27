Трамп сделал Зеленскому предупреждение перед их встречей
Глава Белого дома Дональд Трамп накануне запланированных на 28 декабря переговоров адресовал предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет газета Daily Express.
«Трамп выступил с предупреждением в адрес Зеленского перед их ожидаемой встречей в воскресенье», — говорится в материале.
Он опубликован на сайте Daily Express.
Таким образом была дана оценка заявлению президента США, который утверждал, что без его одобрения мирный план Зеленского не имеет значения. Он добавил, что следует «посмотреть, что у него есть». В то же время Трамп охарактеризовал как весьма высокие перспективы урегулирования конфликта на Украине.
Американский лидер проведет встречу с президентом Украины в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида в воскресенье, 28 декабря. Переговоры рассматриваются как признак существенного прогресса на пути к достижению договоренностей. Ранее глава Белого дома подчеркивал, что готов к личной беседе с президентом Украины лишь при условии, что, по его оценке, соглашение находится на завершающем этапе.
Зеленский, в свою очередь, утверждает, что «план Трампа согласован на 90%». Отмечается также, что предстоящие переговоры лидеров во Флориде пройдут без участия высокопоставленных представителей Европейского союза.