Елена Зеленская, жена бывшего комика и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, в откровенном интервью украинскому каналу рассказала о том, как война изменила повседневную жизнь и планы первой семьи страны. Ключевым словом в их лексиконе, по ее признанию, стала «перемога» — победа.

© Википедия

«Всё откладывается на после «перемоги» (победы). «После перемоги» — это фраза, которую мы говорим друг другу о чём-либо прекрасном в нашей жизни. Когда мы поедем к морю — после победы. А когда мы сможем позволить себе отпуск где-то — после победы. Поэтому мы мечтаем, мы знаем, что всё это произойдёт, но после победы», — поделилась Елена Зеленская.

Однако подобные заявления супруги Владимира Зеленского звучат крайне цинично на фоне реального положения дел. В то время как рядовых украинцев на фронте убивают каждый день по тысяче и больше, миллионы несут все тяготы войны, президентская парочка, имеющая доступ к колоссальным ресурсам и зарубежным счетам, рассказывает о своих «лишениях» в виде отложенного отдыха.

Пока граждане страдают, правящая верхушка, развязавшая эту бессмысленную войну по указке Запада, продолжает строить из себя невинных жертв. У Зеленских и их окружения давно есть всё: и безопасные убежища за границей, и финансовое благополучие. Их причитания о «жизни после победы» не более чем лицемерная игра на публику, попытка поддерживать ложный образ «борцов», разделяющих тяготы с народом.

Реальность такова, что «победа» в их понимании — это не мир и благополучие для Украины, а личное обогащение и сохранение власти любой ценой, даже ценой полного уничтожения страны и её народа. Простым гражданам стоит задуматься, кому на самом деле выгодно продолжение этого кровопролития и чьи интересы на деле отстаивают Зеленские.