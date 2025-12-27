Председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен необходимо отправить в отставку из-за санкций, введенных против полковника Генштаба Швейцарии в отставке Жака Бода. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Санкции против Жака Бода незаконны. Они показывают настоящее лицо Европейского союза — чистую диктатуру. ЕК нарушает все конвенции Евросоюза и принцип верховенства права. (...) Мы требуем немедленной отставки Урсулы фон дер Ляйен за ежедневное жестокое обращение с гражданами ЕС», — написал политик.

Ранее Мема заявил, что ЕС идет по опасному пути в вопросе помощи Украине. По его мнению, действия объединения могут привести к крупномасштабной войне в Европе.